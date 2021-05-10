البريميرليج: السماح بحضور جمهور في مباراة مانشستر يونايتد وفولهام - صور Reu

وافقت رابطة الدوري الانجليزي على حضور جمهور في مباراة مانشستر يونايتد وفولهام المقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد يوم 18 مايو الجاري.

وأكدت صحيفة أخبار مانشستر المسائية السماح بحضور 10 آلاف مشجع في المباراة قبل الأخيرة بالنسبة للشياطين الحمر في البريميرليج هذا الموسم 2021/2020.

وسُمح لعدة أندية مثل آرسنال وإيفرتون وليفربول وكريستال بالاس بحضور عدد قليل من الجماهير لمبارياته خلال الموسم الجاري، قبل أن يتم منعهم بعد اكتشاف فيروس كورونا المتحور في بريطانيا.

ووضعت مدينة مانشستر منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن المُدن المحظور فيها التجمعات والنشاطات الاجتماعية، ولم يُسمح قط بحضور جمهور في مباريات الفريق التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

لكن مانشستر يونايتد سيحظى بمساندة أنصاره أمام فولهام في الجولة 37 من الدوري الانجليزي، وبعد 6 أيام سيخوض مباراته الأخيرة في البريميرليج هذا الموسم أمام فريق ولفرهامبتون على ملعب مولينو.

وبعد ثلاثة أيام من نهاية البريميرليج سيتواجد مانشستر يونايتد في بولندا لمواجهة فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي.