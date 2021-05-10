شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغير زيه التقليدي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق في مباراة اليوم أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.
ويأتي تغيير الزمالك لون الشورت إلى الأزرق بدلا من الأبيض حيث إن الفريق هو الضيف في مباراة اليوم، بينما يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض. ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 40 نقطة.
ويعقد باتريس كارتيرون، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق داخل استاد القاهرة لإعطائهم التعليمات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، وإعلان التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة.