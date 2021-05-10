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الزمالك يغير زيه التقليدي أمام الأهلي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق في مباراة اليوم أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويأتي تغيير الزمالك لون الشورت إلى الأزرق بدلا من الأبيض حيث إن الفريق هو الضيف في مباراة اليوم، بينما يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض. ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

ويعقد باتريس كارتيرون، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق داخل استاد القاهرة لإعطائهم التعليمات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، وإعلان التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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