شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء. ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو الثأر من هزيمة الدور الأول أمام الاهلي، والثاني هو الاحتفاظ بصدارة الدوري وتوسيع الفارق مع النادي الأهلي.