شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اليماني يشن هجوماً على ميدو : «مدرب عادي ولو مسك أي فريق سيهبط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن محمد اليماني، نجم الكرة المصرية السابق، هجوماً على أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك وعدد من الأندية المصرية.

وقال اليماني خلال تصريحات متلفزة: «ميدو مدرب عادي جداً ماشوفتهوش مدير فني مميز خالص».

وواصل: «ميدو لو تولى تدريب أي فريق سواء المقاصة أو وادي دجلة أو غيره من الأندية سيهبط به إلى الدرجة الثانية، فلا يمتلك القدرات التي تؤهله للنجاح».

وأكمل: «لم يحقق أي إنجاز يُذكر على مدار مشواره التدريبي في السنوات الماضية».

وأنهى تصريحاته: «البعض شعر بالغضب من قربي من ماجد سامي مالك وادي دجلة وأحدث وقيعة بيننا».