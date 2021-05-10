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محمد اليماني يشن هجوماً على ميدو : «مدرب عادي ولو مسك أي فريق سيهبط»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن محمد اليماني، نجم الكرة المصرية السابق، هجوماً على أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك وعدد من الأندية المصرية.

وقال اليماني خلال تصريحات متلفزة: «ميدو مدرب عادي جداً ماشوفتهوش مدير فني مميز خالص».

وواصل: «ميدو لو تولى تدريب أي فريق سواء المقاصة أو وادي دجلة أو غيره من الأندية سيهبط به إلى الدرجة الثانية، فلا يمتلك القدرات التي تؤهله للنجاح».

وأكمل: «لم يحقق أي إنجاز يُذكر على مدار مشواره التدريبي في السنوات الماضية».

وأنهى تصريحاته: «البعض شعر بالغضب من قربي من ماجد سامي مالك وادي دجلة وأحدث وقيعة بيننا».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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