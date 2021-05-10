شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والزمالك اليوم بث مباشر الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الاثنين 10-5-2021 مباراة الأهلي والزمالك في القمة 122 بين الفريقين الكبيرين ضمن الجولة الـ21 لبطولة الدوري العام المصري موسم 2020-20201.
ويبحث العديد من جماهير القطبين عن مشاهدة مباراة القمة بث مباشر للاستمتاع بمبارة شيقة بين الفريقين في ظل التنافس الكبير بينهما فى بطولة الدوري هذا العام .
ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة في صدارة ترتيب الدوري و يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .
محمد الشناوي
ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني - بدر بانون
أليون ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة
حسين الشحات – محمد شريف - طاهر محمد طاهر
محمد عواد
محمود الونش – أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – حازم إمام
فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما
شيكابالا – أشرف بن شرقي – حميد أحداد