شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والزمالك اليوم بث مباشر الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الاثنين 10-5-2021 مباراة الأهلي والزمالك في القمة 122 بين الفريقين الكبيرين ضمن الجولة الـ21 لبطولة الدوري العام المصري موسم 2020-20201.

ويبحث العديد من جماهير القطبين عن مشاهدة مباراة القمة بث مباشر للاستمتاع بمبارة شيقة بين الفريقين في ظل التنافس الكبير بينهما فى بطولة الدوري هذا العام .

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة في صدارة ترتيب الدوري و يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

محمد الشناوي

ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني - بدر بانون

أليون ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة

حسين الشحات – محمد شريف - طاهر محمد طاهر

محمد عواد

محمود الونش – أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – حازم إمام

فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما

شيكابالا – أشرف بن شرقي – حميد أحداد