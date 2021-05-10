شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 122 .. جماهير الزمالك تهاجم «الشحات» بسبب التنمر على شيكابالا «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت جماهير النادي الزمالك هجوماً ضارياً على الاعلامي مهيب عبدالهادي قبل ساعات من لقاء القمة رقم 122 الذي يجمع الفريق أمام الأهلي بملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين.

وتسببت حلقة برنامج "مهيب ورزان" المذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر، والتي حل خلالها حسين الشحات نجم الأهلي ضيفاً عليها أمس في هجوم عنيف من أنصار الزمالك على الاعلامي الرياضي.

وشهدت فقرة المسابقة تنمر البعض من الجماهير التي تستضيفهم الحلقة ضد محمود شيكابالا نجم الزمالك.

وأبدت جماهير الزمالك غضبها العارم ضد مهيب عبدالهادي عبر منصات التواصل الاجاماعي رافضةً السخرية والتنمر من قائد فريقها.