شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 122 .. أخبار قد تشاهدها في حالة فوز أحد القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه جميع أنظار عشاق المستديرة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية صوب ملعب القاهرة الدولي لمتابعة الديربي القاهري الأشهر والأعرق بين الأهلي والزمالك في القمة رقم 122 للدوري المصري الممتاز.

ودائماً ما تكون مباريات القمة بمثابة بطولة خاصة بخلاف ما سُتسفر عنها من نتيحة تغير من الأوضاع والترتيب، فالخسارة دوماً ما تكون مرفوضة كل الرفض داخل المعسكرين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أخبار قد تشاهدها في حالة فوز أحد القطبين وغياب التعادل.

أولاً.. في الزمالك

1 – إقالة كارتيرون

ربما تكون الفرصة هي الأخيرة لباتريس كارتيرون، الفرنسي العائد مجدداً لولاية ثانية داخل أرجاء ميت عقبة خاصةً عقب وداع دوري أبطال أفريقيا والخسارة في القاهرة على يد الترجي التونسي، ثم خسارة قمة الدور الأول، وتذبذب أداء الفارس الأبيض في ولايته عكس الولاية الأولى.

2 – الهجوم على اللجنة المؤقتة

خسارة الزمالك قد تفدع الكثير من جماهير وأنصار النادي للهجوم على اللجنة المؤقتة والتي تولت شئون النادي عقب رحيل مجلس مرتضى منصور، وأبدى البعض من عشاقف النادي غضبه من حالة اللاستقرار التي ضربت النادي وعدم إبرام صفقات قوية مع رغبة عدد كبير من اللاعبين في الرحيل على رأسهم فرجاني ساسي.

3 – هجوم مستمر على زيزو وأوباما

واصلت جماهير الزمالك هجومها على بعض نجوم الفريق في الفترة الأخيرة بغض النظر عن نتائج الفريق، ونال أحمد سيد زيزو النصيب الأكبر من الهجوم والتوبيخ من قبل جماهير النادي عقب كل مباراة في ظل أنباء قوية عن رغبة اللاعب في الرحيل ودخول الأهلي وبيراميدز في مفاوضات لضمه مع تراجع مستواه الفني، والحال نفسه ليوسف أوباما الذي ينال هو الاّخر سخط بعض أنصار ميت عقبة.

ثانياً.. في الأهلي

1 – تحضير بديل لموسيماني

ربما رصيد موسيماني من حيث تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا وقيادة الفريق لعناق الكأس القارية بعد غياب 8 سنوات قد يشفع له بعض الشيئ حال خسارة الأهلي الليلة، وهو ما يجعل مواجهتي صن دوانز حاسمتان في مسيرته داخل التتش، وقد يحضر مجلس إدارة النادي البديل سريعاً.

2 – سخط على الشحات ومروان

الثنائي حسين الشحات ومروان محسن هما الأكثر تعرضاً للهجوم من قبل جماهير الأهلي خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواهما بشدة، فربما خسارة القمة تعيد الهجوم عليهما مجدداً .