شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق طفيف للأهلي على الزمالك في تاريخ قمة الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين لقاء القمة رقم 122 الذي يجمع الأهلي والزمالك، بمنافسات الجولة رقم 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وكانت قمة الدور الأول قد حسمها الأهلي في أبريل الماضي بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك.

وبالنظر في تاريخ قمة الدوري بالدور الثاني سنجد تفوق طفيف للأهلي خلال 57 مباراة جمعت الطرفين في ذلك الدور.

وحقق الأهلي 20 انتصاراً في قمة الدور الثاني للدوري مقابل 19 للزمالك.

وحسم التعادل نتيجة 18 مباراة خلال قمة الدور الثاني للمسابقة المصرية بين القطبين.

وسجل الأهلي 70 هدفاً في الدور الثاني بشباك الزمالك مقابل 57 للفريق الأبيض.

ويحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة ويحل الأهلي ثانياً بـ 40 نقطة من 18 مباراة.