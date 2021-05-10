الحكم يحذر نجم التنس والأخير يتمرّد مستعملاً هاتفه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

حذّر الحكم ​كارلوس برناردس​ لاعب التنس الفرنسي ​بينوا بيير​ خلال مواجهة الإيطالي ​ستيفانو ترافيغليا​ ضمن منافسات بطولة "الماسترز" المقامة في العاصمة روما.



واعترض الفرنسي على قرار برناردس الذي قال بأن كرته ذهبت خارج حدود الملعب، وطلب بيير من الحكم النزول من البرج والتحقق من صحة قراره، لكن الأخير أصر على صحته، في وقت كانت النتيجة تشير إلى التعادل بشوطين لكل من الطرفين في المجموعة الثانية.

وواصل بينوا الجدال وارتكب ثلاثة أخطاء على الإرسال في هذه الجولة، وبعد أن تحول إلى الجهة الأخرى من الشبكة، قرر التقاط صور لمكان الكرة، وحذره الحكم من ذلك بداعي أنه سيتعرض لغرامة.

وألقى اللاعب الفرنسي نظرة أخرى إلى الخط وأثر الكرة، وقال: "حسنا، سأدفع الغرامة، سأدفع بالنسبة لي لا يهم"، ومن ثم أخرج هاتفه والتقط عدة صور واستعرضها للمتفرجين على المدرجات، معلقا: "لم أر مثل هذا الخطأ من قبل، أبدا في حياتي".

وخسر بينوا بيير المباراة بمجموعتين دون رد: (4-6) و(3-6).