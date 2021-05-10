سولسكاير: سعيد بتجديد عقد كافاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

اعرب مدرب فريق مانشستر يونايتد الانكليزي ​أولي غونار سولسكاير​ عن سعادته الكبيرة في تجديد عقد نجم الفريق ​ادينسون كافاني​ لموسم اضافي.



وصرح سولسكاير قائلا: "قلت عندما وقع إدينسون، إنه سيجلب الطاقة والقوة والقيادة لهذه المجموعة ولم يثبت أنني مخطئ، لقد كان كل شيء، اعتقدت أنه سيكون وأكثر".

واضاف: "كمدربين، علمنا بسجله التهديفي، ومع ذلك، فإن شخصيته هي التي جلبت الكثير لهذا الفريق، ولديه عقلية الفوز ولديه موقف لا لبس فيه تجاه كل ما يفعله".

واختتم: "إدينسون هو واحد من آخر من غادر ساحة التدريب ويحدد النغمة للشباب القادم من خلال مقاربته لمهنته كل يوم، لطالما أردته أن يبقى ويختبر الطريقة التي سيستجيب بها جمهورنا له كلاعب، وهذا يعني أنه آمل أن يحصل على هذه الفرصة".