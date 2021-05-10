ادارة مانشستر يونايتد تجدد عقد كافاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

كشفت ادارة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعب الفريق ​إدينسون كافاني​، وذلك لموسم إضافي.



واتت تصريحات كافاني على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد على الشكل التالي: "على مدار الموسم، نشأت شغفًا كبيرًا بالنادي وكل ما يمثله، أشعر بعلاقة عميقة مع زملائي في الفريق والموظفين الذين يعملون وراء الكواليس هنا، إنهم يعطونني دافعًا إضافيًا كل يوم وأنا أعلم أنه يمكننا معًا تحقيق أشياء خاصة".

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها، شعرت بثقة المدير الفني، كلاعب يمنحك هذا الاعتقاد فرصة مثالية للعب أفضل ما لديك وأريد أن أشكره على ذلك".

واختتم: "لقد تأثرت بمدى رغبة المشجعين مني في البقاء، وسأبذل قصارى جهدي لأجلب لهم السعادة والفرح مع أدائي في الملعب، لم أتمكن بعد من اللعب أمام جماهير الأولد ترافورد وهذا شيء لا أطيق الانتظار لفعله".