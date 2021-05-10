كومان: إذا اعتقد ريال مدريد أنهم تعرضوا للظلم فهذه مشكلتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

علّق مدرب برشلونة، ​رونالد كومان​، على ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي حصل عليها إشبيلية ضد ​ريال مدريد​ (2-2) خلال مواجهتهما الأحد ضمن منافسات الجولة 35.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بالدقيقة 75، بعد أن أعاق حارس مرمى إشبيلية المهاجم كريم بنزيما وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو قرر الحكم منح إشبيلية ركلة جزاء وإلغاء ركلة النادي الملكي، بداعي لمسة اليد على إيدير ميليتاو، في سيناريو درامي جداً.

ولفت كومان خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليفانتي: "إذا كان على شخص أن لا يتحدث حول التحكيم فهو أنا، قلت ما فكرت به ولم يتغيّر رأيي".

واضاف: "إذا اعتقد ريال مدريد أنهم تعرضوا للظلم، فهذه مشكلتهم، المشكلة الوحيدة هي أنك كمدرب يأتي يوم لا تعرف فيه متى تكون لمسة يد ومتى لا تكون لمسة يد، واعتقد أنه حتى الحكام لديهم شكوك في ذلك، اللاعبون والمدربون لا يعرفون متى تكون لمسة اليد ركلة جزاء، هذا يحدث في جميع الدوريات، ليس هنا فقط".