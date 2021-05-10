نديدي: مواجهة مانشستر يونايتد ستكون صعبة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

اشار نجم نادي ​ليستر سيتي​ الانكليزي ​ويلفريد نديدي​ الى صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانكليزي الممتاز.



وفي حديث له، قال نديدي: "انها واحدة من تلك المباريات المهمة، علينا أن نحاول ونبذل قصارى جهدنا للحصول على شيء ما، لدينا ثلاث مباريات متبقية، لذلك فهو ذلك الجزء من الموسم حيث كل نقطة مهمة حقًا".

وأضاف: "إنها مباراة صعبة، من الواضح، في المرة الأخيرة التي التقينا فيها، أخرجناهم من كأس الاتحاد الإنكليزي، لكنها ستكون مباراة صعبة، سوف نتطلع إليها ونرى ما سينتج عنها، مانشستر يونايتد فريق جيد حقًا، فريق قوي حقًا، واللاعبون الذين لديهم يتمتعون بأعلى مستويات الجودة".

واختتم: "لقد قدم مانشستر يونايتد أداءًا جيدًا حقًا في الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الأوروبي، وسيرغبون أيضًا في إنهاء الموسم بأعلى مستوى ممكن، وهذا ما يريده كل فريق لإنهاء الموسم، إنه شيء يعني أنه يتعين علينا الذهاب إلى هناك، ومعرفة ما سينتج عنه، وسنقدم كل شيء".