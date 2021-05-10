سيرينا: لم أفكر كثيراً في اولمبياد طوكيو وهناك هذا الوباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

المحت نجمة التنس الأميركية ​سيرينا وليامز​ إلى إمكانية غيابها عن ​أولمبياد طوكيو​، عشية عودتها إلى الملاعب للمشاركة في ​دورة روما الدولية​.



وأشارت سيرينا في مؤتمر صحفي: "لم أفكر كثيراً في طوكيو، لأنه كان من المفترض أن تكون العام الماضي والآن هي هذا العام، ثم هناك هذا الوباء وهناك الكثير مما يجب التفكير فيه".

وأضافت "هناك البطولات الأربع الكبرى، هناك الكثير من الأمور التي يجب التفكير فيها فقط، أتعامل مع الأيام يوما بيوم، وأحتاج بالتأكيد إلى معرفة تحركاتي التالية".

وختمت سيرينا "أشعر أنني بحالة جيدة، أنا في روما، أتمنى خوض بعض المباريات الجيدة هنا وبعد ذلك سأكون في بطولة كبرى أخرى مما يجعلني دائماً متحمسة، لذلك أعتقد في كلتا الحالتين سأكون كذلك، جاهزة".