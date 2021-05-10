بوتراغينيو: قرار الحكم سيكون مؤثر للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

اكد مدير العلاقات المؤسسية في ​ريال مدريد​ إيميليو بوتراغينيو ان قرار حكم لقاء فريقه أمام ​إشبيلية​ في الدوري الاسباني لكرة القدم سيكون مؤثر للغاية.



وشهدت المباراة، حالة جدلية، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإشبيلية، بعدما لمست الكرة، يد ميليتاو مدافع ريال مدريد داخل منطقة الجزاء.

وخلال تصريحات له، قال بوتراغينيو: "لم يحالفنا الحظ في هذه اللعبة، تعرضنا لمواقف مشابهة، وللأسف مرة أخرى القرار كان ضدنا".

وأضاف: "إنه قرار حاسم في الوقت الحالي ولما يعنيه احتساب ركلة جزاء لصالح إشبيلية، هذا القرار مؤثر للغاية، ويولد عدم اليقين، هناك حوادث متشابهة جدًا، لكن القرارات كانت مختلفة، وهذا يجعلنا نشعر بالقلق، علينا أن نضع أنفسنا في سياق ما تعنيه المباراة بالنسبة لنا، خضنا المباراة وسجلنا بطاقة إيجابية ثم حدثت هذه الواقعة".

واختتم: "إنه قرار مهم للغاية، وله تأثير يمكن أن يكون حاسمًا في الدوري الإسباني هذا الموسم".