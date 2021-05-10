مدرب ساوثامبتون: نحتاج للتغيير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

طالب مدرب ​ساوثامبتون​ ​رالف هاسنهوتل​ بإتخاذ إجراء ضد الاساءة العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض لاعبه ​نايثان تيلا​ لإعتداء عنصري بعد سقوط فريقه 0-2 أمام ليدز يونايتد، عبر رسائل تلقاها على "إنستغرام".



وأشار هاسنهوتل، في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة كريستال بالاس "نحتاج للتغيير .. الجميع واضح للغاية بهذا الشأن، لذلك يتعين علينا التغيير، ماذا ننتظر؟ تناقشنا بشأن ما يمكن فعله كأندية".

وأضاف "سواء كان اللاعب صغيرا أو كبيرا، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب تغييره".

وكانت الكرة الإنكليزية قاطعت وسائل التواصل الاجتماعي، مطلع الشهر الحالي، في احتجاج على الإساءة العنصرية للاعبين عبر الإنترنت.