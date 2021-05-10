ويلان يطالب ليفربول بالتخلي عن كيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

أكد نجم ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ السابق ​نويل ويلان​ أن إدارة نادي ليفربول يجب أن تقوم ببيع ​نابي كيتا​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وصرح ويلان قائلا: "عندما يكون لديك لاعب دفعت الكثير من المال من أجله ولكن لم تحصل على فوائده من خلال الإصابة أو أي سبب من الأسباب، فمن الأفضل أن تحاول التخلص من هذا اللاعب الآن".

وأضاف: "لقد لعب كيتا عددًا أكبر من المباريات هذا الموسم مقارنة بالسنوات السابقة، عليك أن تتعرض لإصابة، وتخسر​​، ولا شك في ذلك".

واختتم: "إن كيتا في سن جيدة ولا يزال يتمتع بهذه السمعة التي تعني أن الأندية ستحاول ضمه، لن يكون الأمر بسبب ما اشتروه من أجله لكنهم سيستردون بعض المال، هذا أمر مؤكد، إنه الوقت المناسب للتخلص من لاعب لم يلعب موسم كامل، لا جدوى من وجود لاعبين بأجور كبيرة إذا كانوا سيلعبون 15 مباراة فقط في الموسم. هذه ليست قيمة للمال".