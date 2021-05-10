شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعلق على آيس كريم «سبيشال ون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تنوعت طرق ترحيب مشجعي نادي روما الإيطالي بمدربهم البرتغالي الموسم المقبل جوزيه مورينيو، فبعد رسم جدارية له على طريقة الفنان بانكسي، قرر أحد محال بيع الآيس كريم إطلاق مسمى «سبيشال ون» (لقب المدرب البرتغالي) على نكهة جديدة.

ونشر المحل صورة الآيس كريم «سبيشال ون» على حسابه في إنستجرام مرفقة بصورة المدرب مع قميص روما، وعلق مورينيو: «أريد آيس كريم بنكهة المانجو والفراولة» متعمداً اختيار اللونين الأصفر والأحمر، ألوان زي الفريق.

وسبق لمورينيو الذي وقع عقداً لـ3 سنوات مع روما ويبدأ عمله نهاية الموسم، أن درب إنتر ميلان بطل الموسم بين 2008-2010 وأحرز معه الثلاثية التاريخية قبل الرحيل لتدريب ريال مدريد.