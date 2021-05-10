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مضرب البامبو أقوى من التقليدي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فريق من الخبراء في جامعة كامبريدج البريطانية، إن مضرب الكريكيت المصنوع من خشب البامبو (الخيزران) أقوى من المضارب التقليدية المصنوعة من الـ«ويلو» خشب أشجار ساليك ألبا الأمريكية.

واكتشف الخبراء بعد التجارب أن مضرب البامبو أقوى بـ3 أضعاف من المضرب العادي، وأخف منه بنسبة 22 %، وهذا يعني أن المضرب سيكون أخف وزناً، بينما يكون أقوى ويرسل الكرة بشكل أسرع.

وتنمو أشجار البامبو في آسيا وأجزاء أخرى من العالم، وهو الطعام المفضل لحيوانات الباندا، لكن حذر العلماء من زراعته في المنازل؛ لأن جذوره تضرب أساسات المنزل وتدمرها بسبب عمقها (30 قدماً) كما أن إزالتها مكلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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