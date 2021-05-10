شكرا لقرائتكم خبر عن مضرب البامبو أقوى من التقليدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فريق من الخبراء في جامعة كامبريدج البريطانية، إن مضرب الكريكيت المصنوع من خشب البامبو (الخيزران) أقوى من المضارب التقليدية المصنوعة من الـ«ويلو» خشب أشجار ساليك ألبا الأمريكية.

واكتشف الخبراء بعد التجارب أن مضرب البامبو أقوى بـ3 أضعاف من المضرب العادي، وأخف منه بنسبة 22 %، وهذا يعني أن المضرب سيكون أخف وزناً، بينما يكون أقوى ويرسل الكرة بشكل أسرع.

وتنمو أشجار البامبو في آسيا وأجزاء أخرى من العالم، وهو الطعام المفضل لحيوانات الباندا، لكن حذر العلماء من زراعته في المنازل؛ لأن جذوره تضرب أساسات المنزل وتدمرها بسبب عمقها (30 قدماً) كما أن إزالتها مكلفة.