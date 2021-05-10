شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يجدد الثقة في المدرب الخديم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

جدد مسافي ثقته في المدرب الوطني محمد عبيد الخديم ومساعده موسى إبراهيم ليواصلا مشوارهما مع الفريق للموسم الثاني، وتم التوقيع مع الخديم ومساعده بحضور سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس الإدارة، وعلي حمد رئيس اللجنة الرياضية وعدد من الأعضاء، وأكد المحرزي أن تجديد عقد المدرب ومساعده يأتي في إطار تحقيق الاستقرار الفني للفريق والتأكيد على كفاءة وبصمات المدرب الخديم، مشيراً إلى أن إدارة النادي ستعمل جاهدة رغم شح الإمكانات على توفير كافة متطلبات الموسم الجديد من أجل استعادت مسافي لمكانته المرموقة بين أندية الدرجة الأولى..

وشكر المدرب محمد الخديم إدارة مسافي على الثقة الغالية، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في سبيل تطوير الفريق، خاصة وأن إدارة النادي تتطلع لموسم يليق بتاريخ مسافي ما يستدعي الاستعداد المبكر بشكل مميز لتحقيق النتائج المرجوة.