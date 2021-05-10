فيجو يحير متابعيه بتغريدة

حير النجم البرتغالي السابق لويس فيجو متابعيه بتغريدة «مشروع جديد قريباً». وتندّر مشجعو برشلونة وريال مدريد وانتر ميلان حول مشروع نجمهم السابق وقال أحدهم: «عملة رقمية تحمل اسمه» وغرد آخر:«حزب سياسي بزعامة فيجو» لكن رغم مئات الرسائل من مستخدمي الشبكة العنكبوتية تشير الدلائل إلى أن مشروع فيجو الجديد لا علاقة له لا بالسياسة ولا بكرة القدم؛ بل بالتجارة التي أبدى اهتمامه بها مؤخراً.