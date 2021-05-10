بعد توليه رئاسة الاهلي السعودي.. النفيعي يجتمع باللاعبين ويتخذ أول قرار

عقد رئيس النادي الاهلي السعودي الجديد “ماجد النفيعي” اجتماعًا خاصًا مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل دعمهم لإنقاذ الفريق الأول وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل نهاية الموسم.

وتولى ماجد النفيعي رئاسة النادي الاهلي السعودي لمدة 4 سنوات قادمة، بعدما نجح في انتخابات الجمعية العمومية التي عقدت منذ 6 أيام.

ويمر النادي الاهلي السعودي بفترة صعبة للغاية، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، ويتواجد في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي قبل 4 جولات على نهاية الموسم، ولم يعرف طعم الانتصار في آخر 9 مباريات، تعادل مرتين، وتلقى 7 هزائم متتالية.

واتخذت إدارة الاهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، أول قرار، بتعيين موسى المحياني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بالنادي، وقدمت الشكر إلى نايف القاضي على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول.

ويأتي تعيين المحياني ضمن أولى خطوات النادي الاهلي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري لفريق كرة القدم الأول.

وأعرب ماجد النفيعي، عن ثقته الكبيرة في قدرة موسى المحياني على تولي المسؤولية، بناء على نجاحاته السابقة مع الفريق في منصب مدير الكرة، عندما توج بثنائية الدوري والكأس في موسم 2016.

ومن جانبه، عبر موسى المحياني، عن سعادته واعتزازه بثقة مجلس إدارة النادي الاهلي، معربًا عن أمله في أن يكون عند مستوى التطلعات.

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