شكرا لقرائتكم خبر عن النني ومحرز وبوجبا يحرصون على دعم فلسطين وانتقادات بسبب موقف محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي على توجيه رسالة لدعم للشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

ونشر النني صورة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» وكتب قائلاً: «قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين».

وسبق وقام عدد من نجوم كرة القدم المصرية على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني وأبرزهم محمد أبوتريكة ووائل جمعة ورياض محرز وأشرف حكيمي، وبوجبا.

وشارك محرز، في حسابه على تويتر صورة لعلم فلسطين مع شعار الانتصار، كما ارفقها بوسم " فلسطين" وأحموا الشيخ جراح".

وحرص أيضاً المغربي أشرف حكيمي على توجيه رسالة دعم خاصة للشعب الفلسطيني، بجانب عدد من نجوم الكرة العاليمة أبرزهم الفرنسي بول بوجبا.

وكتب بوجبا، في «ستوري» عبر حسابه على «إنستجرام» بعد مواجهة أستون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد: «العالم يحتاج للسلام والحب. سيحل العيد قريبًا فدعونا نحب بعضنا البعض».

وهاجم عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بسبب عدم دعمه القدس وفلسطين في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن قيمته ومكانته كنجم ولاعب عربي تفرض عليه التسابق في دعمهم.

وتشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة، خلال الأيام الماضية.

واشتدت المواجهات السبت الماضي بعد نشوب اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة بالقدس، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة يعتقد أنها ليلة القدر.

وأفادت أن الشرطة الإسرائيلية منعت مرور مسيرة المستوطنين من باب العمود وتغيير مسارها إلى باب الخليل.

وقرر الجيش الإسرائيلي إغلاق مناطق وطرق قريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وكانت المواجهات تجددت صباح اليوم بعد أن حاول مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان منع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه ساحات المسجد ما أدى لسقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.