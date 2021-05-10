شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الابتعاد عن مراكز دوري الأبطال.. 4 أندية كُبرى تستعدّ للانقضاض على كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى تعيين أندريا بيرلو كمدرب لفريق يوفنتوس إلى تراجع العملاق الإيطالي إلى ما دون المستويات المثالية، حيث لأول مرة منذ عام 2011، يفقد البيانكونيري لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان الذي توج باللقب في العام الجاري.

لم يكونوا رائعين في أوروبا أيضًا، حيث خرج الفريق من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد فريق بورتو البرتغالي، لكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنهم يشاركون حاليًا في سباق على المراكز الأربعة الأولى في الدوري المحلي.

ويكافح الفريق من أجل الحصول على مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو غير مقبول تمامًا بالنسبة لإدارة وجماهير يوفنتوس.

وسط أدائهم دون المستوى، ذكر تقرير صادر عن الصحيفة الأشهر في إيطاليا "جازيتا ديلو سبورت"، أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو "مُحبط" بما يحدث في يوفنتوس حاليًا. وزعم التقرير كذلك أنه يمكن أن يسعى للابتعاد عن السيدة العجوز في حال عدم تأهل الفريق إلى دوري الأبطال.

وينتهي عقد رونالدو في يونيو 2022، ولكن الابتعاد عن دوري أبطال أوروبا سيقلل من أرباح يوفنتوس بالموسم المقبل، وبالتالي، ستتأثر أرقامه المالية التي قد تجبره على تقليل نفقاته وعلى رأسها راتب البرتغالي.

دعونا نلقي نظرة على 4 وجهات مُحتملة لكريستيانو رونالدو في حال مُغادرة يوفنتوس..

4- الدوري الصيني:

حتى قبل خروجه من ريال مدريد، ارتبط كريستيانو رونالدو ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى الصين. أنفقت الأندية الصينية مبالغ طائلة على اللاعبين وستجعل رونالدو اللاعب الأعلى أجراً في العالم بهامش كبير. بينما تراجعت الشائعات مع مرور الوقت، إذا كان رونالدو سيغادر أوروبا، فسيكون الدوري الصيني من بين أفضل خياراته.

وكما يعلم الجميع أن الأندية الصينية ستستمتع بفرصة استغلال قوتها المالية للتغلب على جميع المُنافسين لها في القارات الأخرى.

3- ريال مدريد:

يعتبر ريال مدريد الأكثر توقعًا في القائمة، قد أمضى رونالدو سنوات مجده في ريال مدريد. لقد ألهم لوس بلانكوس بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

قال اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا في وقت سابق إنه يريد الاعتزال في مدريد.

على الرغم من أن فلورنتينو بيريز، في حديثه مع البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنجيتو"، اعتقد أنه من الحكمة صب الماء البارد على فكرة عودة كريستيانو رونالدو إلى سانتياجو برنابيو، فمن الواضح أن جماهير ريال مدريد ستفعل كل ما في وسعها للمُطالبة بإعادة اللاعب مُجددًا إلى صفوف الفريق.

2- سبورتنج لشبونة:

رفض كريستيانو رونالدو استبعاد احتمال عودته إلى ناديه الذي الأسبق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

تم بالفعل ارتباط رونالدو بالانتقال إلى سبورتنج لشبونة في الأشهر الماضية، ولكن تظل العقبة الرئيسية الوحيدة هي رسوم انتقال رونالدو المُذهلة، والتي سيكون من الصعب على سبورتنج لشبونة أو أي نادي برتغالي آخر تحملها.

1-مانشستر يونايتد:

إنه لأمر مُذهل أن نرى الاحترام الذي ما زال رونالدو يحظى به في أولد ترافورد، على الرغم من تركه للنادي منذ أكثر من عقد. يحب المشجعون في المدينة للنجم البرتغالي ويتوقون لمشاهدته وهو يلعب لمانشستر يونايتد للمرة الأخيرة.

منذ ورود تقارير عن شعور رونالدو بعدم الاستقرار في تورينو، كان الشياطين الحمر مدافعًا ثابتًا عن اللاعب الدولي البرتغالي. وكيل كريستيانو رونالدو، خورخي مينديز، على علاقة جيدة مع مجلس إدارة مانشستر يوانيتد ويمكنه متابعة هذه الصفقة.