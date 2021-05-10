شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاهلي والزمالك المتوقع والقنوات الناقلة وموعد المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مبارة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري.

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكل يضم كل من

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن يتم بث القناة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" فقط، في ظل وجود مباريات أخرى بالدوري في نفس اليوم.

وينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك بقيادة الإعلامي سيف زاهر في الساعة السابعة مساءً، وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

ويتواجد في الاستوديو التحليلي كلا من: أيمن يونس وحازم إمام وأحمد حسن ومحمد فضل للتحليل قبل وبين الشوطين وبعد المباراة.

وتقرر أن يتولى مسؤولية التعليق على المباراة مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف عبر الصوتية الثانية.

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122