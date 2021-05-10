دورة روما: سينر الى الدور الثاني لمواجهة نادال

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روما : بلغ الإيطالي الواعد يانيك سينر الدور الثاني لدورة روما في كرة المضرب، رابعة دورات الألف نقطة للماسترز، ليواجه الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً وبطل الدورة تسع مرات.

وتغلب الإيطالي البالغ 19 عاماً والذي وصل أوائل نيسان/أبريل الى نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، على الفرنسي أوغو أومبير من دون عناء 6 2 و6 4 في 90 دقيقة، محققاً فوزه العشرين هذا الموسم.

وسيكون الاختبار التالي أصعب بكثير على الإيطالي الواعد حيث سيواجه خبير الملاعب الترابية نادال الذي أعفي من الدور الأول في روما على غرار المصنفين السبعة الأوائل الآخرين، وعلى رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً وحامل اللقب الذي يبدأ حملته في مواجهة الأميركي تايلور فريتز الفائز في الدور الأول على البريطاني دانيال إيفانز 6 3 و6 2.

وسبق لسينر أن تواجه العام الماضي مع نادال في ربع نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية وخسر أمام الإسباني بثلاث مجموعات.

وحقق نادال تسعة انتصارات في 11 مباراة خاضها هذا الموسم على الملاعب الترابية، لكن مشواره انتهى عند ربع النهائي في مشاركتيه الأخيرتين في دورات الماسترز (مونتي كارلو ومدريد).

وعلى غرار سينر، حقق الروسي أسلان كاراتسيف فوزه العشرين لهذا الموسم وبلغ الدور الثاني بفوزه على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 7 6 (7 2) و6 4.

ووحدهما اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي أندري روبليف حققا انتصارات أكثر من سينر وكاراتسيف منذ بداية العام (27 لكل منهما).

وفي أبرز نتائج الدور الأول، تأهل الياباني كي نيشيكوري بفوزه على الإيطالي فابيو فونييني 6 3 و6 4، ليواجه الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

وعند السيدات حيث تدخل دورة روما ضمن دورات الألف بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك حاملة لقب بطولة رولان غاروس الى الدور الثاني من دون أن تكمل مباراتها مع الأميركية أليسون ريسك نتيجة انسحاب الأخيرة حين كانت النتيجة 5 4 في المجموعة الأولى لصالح البولندية المصنفة 15 في الدورة.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى من دون مقاومة 1 6، انتفضت التشيكية بترا كفيتوفا وحسمت مواجهتها مع البولندية الأخرى ماغدا لينيت بعد فوزها بالمجموعتين الثانية والثالثة 6 صفر و6 1.

وتأهلت الى الدور الثاني أيضاً الأميركية الواعدة كوكو غوف بفوزها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7 5 و4 6 و6 4.

وكان لقب الموسم الماضي من نصيب الرومانية سيمونا هاليب بفوزها في النهائي على بطلة 2019 التشيكية كارولينا بليشكوفا 6 صفر و2 1 ثم بالانسحاب.