النصر يستقر على بديل بيتي مارتينيز في قائمته الجديدة

استقر نادي النصر على بديل نجمه الارجنتيني بيتي مارتينيز في قائمته الجديدة للموسم الجديد، ودور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.

وبدأت إدارة نادي النصر دراسة كيفية التخلص من أزمة إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز، قبل أسبوع تقريبًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في شهر مارس الماضي أمام الأهلي.

وأعلن الجهاز الطبي بفريق النصر ان مدة علاج بيتي مارتينيز وتأهيله للعودة إلى المستطيل الأخضر من جديد، لن تقل عن 6 أشهر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن النصر قرر استعادة مهاجمه المعار إلى شباب الاهلي الاماراتي “جلال الدين ماشاريبوف”، وسيتم قيده في قائمة الفريق بدلًا من مارتينيز.

وكشفت الصحيفة أن المدرب مانو مينيزس، هو من أتخذ هذا القرار، مؤكدًا حاجته لخدمات المهاجم الأوزبكي، خاصة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي ستقام في منتصف سبتمبر المقبل.

ومن المقرر تسجيل ماشاريبوف في قائمة النصر الآسيوية بدلًا من الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي أصبح قريب للغاية من المغادرة بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

يذكر ان النصر تعاقد مع ماشاريبوف (27 عامًا)، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من صفوف باختاكور الأوزبكي، حيث كان من المقرر أن يتم قيده في قائمة الفريق، لكن النادي تم حرمانه من التعاقدات بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة ليتم إعارة اللاعب إلى شباب الأهلي دبي.

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