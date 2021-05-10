يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الدحيل والريان فى كأس أمير قطر، فى قمة مباريات اليوم الاثنين 10 مايو 2021، فى نصف نهائي البطولة.

وسيلتقي الفائز اليوم من مباراة الدحيل والريان مع فريق السد، الذي تغلب في لقاء نصف النهائي الثاني على فريق العربي بثلاثية نظيفة يوم أمس.

وتأهل الدحيل للدور نصف النهائي بعد تفوقه فى الدوري ربع النهائي على نادي الشمال بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهم على ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر.

فى المقابل، تأهل الريان الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمير قطر بعد تغلبه فى الدور ربع النهائي على الخريطيات بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي جمعتهم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

يذكر ان الدحيل قد حقق فوزاً كاسحاً أمام الأهلي فى دور الـ16 من بطولة كأس أمير قطر بسداسية نظيفة، على ستاد حمد الكبير، بينما انتصر الريان لحساب نفس الدور على المرخية بهدف دون مقابل، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت فريقي الدحيل والريان كانت يوم 14 فبراير 2021 فى الجولة الـ16 ببطولة دوري نجوم قطر، وشهد اللقاء فوز الدحيل بنتيجة 2-صفر، على ملعب عبدالله بن خليفة، سجل هدفي اللقاء اللاعب “اسماعيل محمد” واللاعب “ميكاييل أولونجا”.

بث مباشر الدحيل والريان

تنطلق صافرة بداية مباراة الدحيل والريان فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد جاسم بن حمد بنادي الدحيل.

تنقل مباراة الدحيل والريان فى كأس أمير قطر على قناة الكأس الرياضية بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما تُنقل أيضاً على قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”.

الدحيل (-) الريان

كأس أمير قطر (نصف النهائي)

ستاد جاسم بن حمد بنادي الدحيل

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