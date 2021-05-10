فيديو | الهلال يحتفي بموسى ماريجا على طريقته الخاصة

اِحتفى نادي الهلال بصفقته الجديده والأولى في الميركاتو الصيفي 2021 “موسى ماريجا”، بنشر فيديو نال إعجاب عشاقه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتعاقد الهلال مع موسى ماريجا، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق بورتو البرتغالي، ليدعم صفوف الموج الأزرق بداية من الموسم الجديد.

وأعلن الهلال الصفقة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة إبداعية، حيث ظهر ماريجا في بداية فيديو وهو يوقع على عقود انضمامه للزعيم.

بعد ذلك بدأ موسى ماريجا يتحدث عن ارتباطه بفريق الهلال، وكيف تقاطعت مساراته مع الفريق السعودي، والبداية كانت في عام 1991 الذي شهد صرخته الأولى (مولده)، وهو العام الذي توج فيه الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وذكر ماريجا تقاطع آخر في مسيرته مع الهلال، ففي عام 2020 توج الزعيم بالثلاثية، في الوقت ذاته حصد المهاجم المالي الثلاثية في البرتغال مع بورتو.

وفي نهاية الفيديو قال ماريجا أن الوقت حان لتندمج القصتين معًا، في إشارة منه بالإنضمام إلى الهلال.

من هو موسى ماريجا؟

بدأ ماريجا مسيرته في فرنسا مع فريق “ايرفي” في 2011 قبل أن يلعب لفريقي”بور سور في”، وأميان.

وفي عام 2014 خاض ماريجا تجربة قصيرة مع نادي الترجي التونسي، قبل أن يدخل البرتغال من بوابة ماراتيمو في العام التالي.

وانتقل موسى ماريجا إلى بورتو في 2016 حيث لعب الموسم الاول معارًا الى فيتوريا دي غيمارايش قبل ان يعود للتنين الأزرق.

وشارك المهاجم صاحب الـ30 عامًا مع بورتو في 190 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 33، وحقق لقب الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال والسوبر البرتغالي مرة واحدة.