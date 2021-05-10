بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 10-5-2021، لحساب الجولة 21، في الدوري المصري We.

يتجدد لقاء القمة بين الاهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، بعد 22 يومًا بالتمام والكمال على إقامة مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري We.

ونجح الاهلي في تحقيق الفوز على الزمالك في تلك المباراة المثيرة والتي انتهت بنتيجة (2-1)، فبعدما تقدم الفارس الأبيض بهدف محمود شيكابالا عاد المارد الأحمر وسجل هدفين متتاليين عن طريق محمد شريف، مع إضاعة محمود علاء فرصة تعديل النتيجة للأبيض بعد إهداره ضربة جزاء.

وخاض الاهلي بعدها 6 مباريات في الدوري المصري، فاز في 3 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وخسر مرتين، في المقابل دخل الزمالك 5 مواجهات، انتصر في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، انتصر في 13 مناسبات، وتعادل في 5، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، واستقبلت شباكه 13.

في الجهة المقابلة، يتواجد المستضيف الاهلي في المركز الثاني وفي رصيده 40 نقطة، من 18 مباراة، فاز 12 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مرتين، وأحرز 34 هدفًا، ودخل مرماه 13.

وتاريخيًا التقى الاهلي والزمالك في 121 مباراة في الدوري المصري، فاز المارد الأحمر 46 مرة، مقابل 27 للفارس الأبيض، بينما سيطر التعادل على 48 مباراة، وسجل الشياطين الحمر 151 هدفًا مقابل 104 هدفًا للأبيض.

تنقل مباراة الاهلي والزمالك، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق مدحت شلبي على الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية.

ويدير مباراة الاهلي والزمالك، الحكم الدولي المصري “أمين عمر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 23:30 بتوقيت الإمارات.