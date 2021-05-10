الامارات | المواجهات الحاسمة للقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن المواجهات الحاسمة للقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو طريق أتلتيكو مدريد أسهل من ريال مدريد وبرشلونة نحو الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم الذي دخل أمتاره الأخيرة وسط منافسة محتدمة بين الفرق الثلاثة على البطولة، إذ سيواجه ريال سوسييداد وأوساسونا وبلد الوليد، في وقت تنتظر برشلونة مواجهات أكثر صعوبة لاسيما امام ليفانتي وسلتا فيغو مقابل مواجهة سهلة مع إيبار، أما ريال مدريد "حامل اللقب" فطريقه الأصعب حين يصطدم بأتلتيك بلباو وفياريال وغرناطة.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين فقط عن الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، وتالياً المواجهات المتبقية لكل فريق في الجولات الثلاثة المقبلة.



مواجهات أتلتيكو مدريد:

أتلتيكو - ريال سوسييداد 13-5 (الساعة 12:00)

أتلتيكو - أوساسونا 16-5 (20:30)

بلد الوليد - أتلتيكو 23-5 (20:00)

مواجهات برشلونة:

ليفانتي - برشلونة 12-5 (الساعة 12:00)

يرشلونة - سلتا فيغو 16-5 (20:30)

إيبار - برشلونة 23-5 (20:00)



مواجهات ريال مدريد:

غرناطة - ريال مدريد 14-5 (الساعة 12:00)

أتلتيك بلباو - ريال مدريد 16-5 (20:30)

ريال مدريد - فياريال 23:5 (20:00)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news