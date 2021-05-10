شكرا لقرائتكم خبر عن عقل كارتيرون.. كيف ينقذ الفرنسي الزمالك من عقدة موسيماني في القمة 122؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى مصر والوطن العربى، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة القمة 122 بين الأهلى والزمالك، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وقبل مباراة الليلة، تقابل الأهلى والزمالك فى 121 مباراة فى مسابقة الدورى، حقق الأهلى الفوز فى 46 مواجهة، بينما حقق الزمالك الفوز فى 27 مباراة، وحسم التعادل 48 مواجهة بين الفريقين، أحرز لاعبو الأهلى فى شباك الفريق الأبيض 151 هدفًا، فى حين أحرز لاعبو الأبيض 104 أهداف.

باتريس كارتيرون سيكون أكثر حرصا على الفوز لإنقاذ موسم الزمالك خاصة وان الأهلي لعب مبارتين أقل بالتالي خسارتهم اليوم تقرب الزمالك من القمة لكن التعادل أو الخسارة سيكون هناك مشكلة حقيقية للفريق كما ان الفوز سيضيف ثقة كبيرة للفريق ويدخل المنافسه بقوة ويعوض خسارته في الدور الأول لكن كيف سيلعب كارتيرون امام الأهلي.

في المباراة الأولى أخطأ كارتيرون في اللعب بطريقة دفاعية ساذجة سبق جربها مع فايلر ونجحت لان المدير الفني السويسري لم يكن في كامل تركيزه مع الأهلي لكن يبقى فوز هام وطريقة ناجحه وقتها لكن الأمور تغيرت كثيرًا في المباراة الماضية أمام الأهلي فعل كارتيرون خطأ بترك الكرة للاعبي الأهلي والاعتماد على المرتدات وهي أسلحة لم تعد نافعه خاصة وأن موسيماني هو الاخر لا يفتح الملعب بسهولة ويهتم بالتأمين الدفاعي لذا في هذه المباراة عليه تجربة حلول أخرى فما هي؟

الزمالك سيبدأ بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود الونش - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي

شيكابالا - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

الهجوم: حميد أحداد

التأمين الدفاعي أول نقاط فوز كارتيرون على الأهلي هو الخط الخلفي، الفريق يعاني من تراجع في مستوى الدفاع، وحراسة المرمى، وبالتالي فعلاج أخطاء خط الدفاع وحراسة المرمى سيمنح الفريق أفضلية كبيرة، خاصة وأن خط هجوم الأهلي ليس في أفضل مستويات له، لكنه مع ذلك يبقى أكثر خطورة وقدرة على صناعه الفرصة، إضافة لإغلاق الأطراف وزيادة الواجبات الدفاعية لفرجاني سياسي وعدم ترك طارق حامد وحيد في وسط الملعب.

الأطراف في الزمالك نقطة ضعف بسبب عدم ثبات اللاعبين في تلك المراكز وغياب المساندة الدفاعية من قبل الأطراف وبالتالي إكساب الزمالك الصلابة الدفاعية والتي كان عليها فترة كارتيرون الأولى يمنح الفريق قوة كبيرة لكن لماذا؟

الزمالك يمتلك لاعبون بمهارات فردية رائعة جدًا لديهم قدرة على صنع الفارق في أي لحظة أوباما، شيكابالا، زيزو، بن شرقي، فرجاني ساسي هذه الأسماء على المستوى الفردي لديهم القدرة على صنع الخطوة في أي لحظة، من التصويب، اللعب على الأطراف قلب الملعب التصويب وحتى الضربات الثابته وكلما حافظ الزمالك على نظافة شباكة كلما كانت فرصة للفوز أكبر.

سرعة الارتداد، أكثر ما يميز الخط الامامي للزمالك السرعة في نقل الكرة والخروج السريع والكرات الطويلة، وبالتالي كلما ضغط الفريق بقوة وسرعة أكبر واسترد الكرة ولعب الطولية سريعا لللاعبين في الخط الامامي كلما كانت لديه قدرة على المباغته وصنع الفارق فاحد عيوب دفاع الأهلي هي البطء والمساحة بعض الأوقات بين الظهيرين والدفاع وهي التي يجب أن يستغلها كارتيرون.

الضربات الثابته يمتلك الزمالك عدد من اللاعبين يجدوا الكرات الثابته وخاصة على حدود منطقة الجزاء محمود علاء والونش مروان حمدي والجزيري جميعهم مميزون في تلك النقطة واستغلال الكرات الثابته أحد الحلول المهمة والتي يمكن لكارتيرون الاعتماد عليها.

الضغط على قلبي دفاع الأهلي، فكلاهما محور بناء الهجمات وخاصة بدر بانون وكلما حرمتهم من تلك الميزة كلما قلت فرصة في بناء الهجمه، وحرمتهم من الكرات الطويلة في ضهر المدافعين سواء على الأطراف أو لمحمد شريف المهاجم الأساسي السريع وبالتالي الضغط هنا سيشكل حرمان كبير لموسيماني من ميزة بناء الهجمات.

يمتلك الزمالك فرصة كبيرة للفوز لكن عليه عدم الغرق في الضغوط المفروضة على الفريق خاصة بعد التعادل مع بيراميدز والخسارة مباراتين متتاليتن من الأهلي.