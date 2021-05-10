شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات على لاعبي بيراميدز وجلسة عاصفة مع الجهاز الفني بعد رباعية سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبات مالية قاسية على لاعبي فريق الكرة بعد الخسارة الكبيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، والتي جرت على استاد الدفاع الجوي.

وقررت الإدارة إيقاف صرف مستحقات اللاعبين المالية مع توقيع عقوبات مالية كبيرة عقابا على الأداء السيء للغاية في المباراة والخسارة الكبيرة التي مني بها الفريق مع استمرار إيقاف صرف المستحقات لحين تحسن النتائج وتحقيق الانتصارات محليا وقاريا في المباريات المقبلة.

وقام المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي كذلك بعقد جلسة عاصفة مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا بحضور المدير الرياضي هاني سعيد، لمعرفة أسباب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق في ظل عدم توافقها مع سير وإحصائيات المباراة والوقوف على كل ما يخص الفريق مع التأكيد على أن الإدارة لن تقبل مجددا بأي هزيمة جديدة محليا، في ظل الدعم الهائل الذي تقدمه للجهاز الفني واللاعبين، مع المطالبة بحسم التأهل الأفريقي أمام أنييمبا النيجيري الأسبوع القادم.