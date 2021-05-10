شكرا لقرائتكم خبر عن عقل موسيماني.. كيف يستخدم الجنوب إفريقي أسلحته للفوز على الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى مصر والوطن العربى، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة القمة 122 بين الأهلى والزمالك، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وقبل مباراة الليلة، تقابل الأهلى والزمالك فى 121 مباراة فى مسابقة الدورى، حقق الأهلى الفوز فى 46 مواجهة، بينما حقق الزمالك الفوز فى 27 مباراة، وحسم التعادل 48 مواجهة بين الفريقين، أحرز لاعبو الأهلى فى شباك الفريق الأبيض 151 هدفًا، فى حين أحرز لاعبو الأبيض 104 أهداف.

ويدخل فريق الأهلى مباراة اليوم تحت قيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، وهو يبحث عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث لكى يواصل مطاردته للفريق الأبيض على صدارة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الثانى برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، جمعها من الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى مباراتين، أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 13 غيرها.

راسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد - حسين الشحات11

الهجوم: محمد شريف

عانى الأهلي خلال الفترة الأخيرة من تراجع المستوى بشكل عام، واستقبل الفريق بواقع كل مباراة هدف رغم ان أكثر ما ميزه خلال الفترة الأخيرة هي الصلابة الدفاعية، إضافة لذلك فإضاعة الفرصة والتي كانت كفيلة بعدم وضع الفريق في هذا الحرج استمرت فخسر من سموحة والمحلة وفاز على الاتحاد بصعوبة لكن تبقى مباريات القمة خارج كل الحسابات والتوقعات فكيف يلعب الأهلي وما الذي يفكر فيه موسيماني.

قبل مباراة القمة الحالية عادت أحد اهم مميزات الأهلي وموسيماني وهي خط الدفاع وخاصة الثنائي أيمن أشرف البديل الأنسب لعلي معلول خاصة في الجزء الدفاعي، إضافة لأدواره الهامة كقلب دفاع، أما الركيزة الثانية الهامة فهي بدر بانون أحد أهم اللاعبين في طريقة لعب موسيماني والتي تبدأ من الخلف خاصة وأن اللاعب يمتلك من الهدوء والقدرة على التمرير ما يجعله قادرا على أن يلاعب فريقه ويخرج بالكره بالشكل الأمثل إلى جواره ياسر إبراهيم والثنائي متفاهم ولعب كثيرًا سويا.

بالتالي فموسيماني أخيرًا اكتملت صفوف خط دفاعه أما خط الوسط فباستثناء غياب حمدي فتحي فإن كل من ديانج وعمرو السولية كلاهما يشكل ثنائي ناجح مع وجود خيار أخر وهو أكرم توفيق والعائد من الإصابة محمود متولي.

أما في خط الهجوم فاستعاد الأهلي وليد سليمان كأحد البدائل الهامة، ولديه أيضًا محمد شريف وطاهر طاهر وحسين الشحات والتر بواليا ومروان محسن وكهربا كحلول هجومية بالتالي فكل الخيارات أمام موسيماني متاحة أكثر من المباراة الأولى والتي شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين فكيف تساعد تلك البدائل موسيماني.

خط دفاع الزمالك هو الأقل بين كل خطوطه، سواء في الضغط أو التمركز كما أن المساحات بين خط الدفاع والوسط كبيرة ويضطر طارق حامد لبذل مجهود كبير لتضغطيها كما أن الظهيرين ليسوا في أفضل حالاتهم وبالتالي فإن موسيماني بوضع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر امام الظهيرين ومنح قفشة الحرية للتحرك بين الخطوط في الدفاع ووسط الملعب مع مرونة محمد شريف وتحركاته وسرعته سيكون هناك مشكلة في الزمالك.

لذا فإن موسيماني سيكون مطالبًا بالضغط ابتداء من الهجوم ووسط الملعب لاستعادة الكرة وعدم منح فرجاني ساسي او خط الدفاع أي حرية للعب الكرات الطويلة أو بناء اللعب وهي أضعف نقاط خطوط الزمالك صحيح أن هجوم الأهلي ليس الأفضل بسبب عدم ثبات التشكيل في الخط الامامي إلا أن مباريات القمة لها حسابات أخرى.

الجزء الثاني والذي يجب أن يهتم بيتسو موسيماني به هو استعادة الكرة بأسرع وقت بالضغط على لاعب الوسط واستخدام ديانج في ذلك مع منح عمرو السولية مساحة أكبر للزيادة الهجومية وصناعة اللعب وتحرير محمد مجدي قفشة ونجح السولية في مباراة الزمالك الماضية والتي فاز الأهلي فيها بهدفين لهدف في ذلك فكلما منحت مجدي قفشة مساحة أكبر للحركة وحرية في التحرك كلما زادت الخطوة.

محمد مجدي قفشة واللعب بين الخطوط كمهاجم وهمي، ليس فقط كصانع ألعاب لكن قفشة خطير جدا في المساحات بين خط الدفاع لديه قدرة على التصويب والتمرير خطيرة وكلما اقترب من منطقة الجزاء تزيد الخطورة بالتالي على موسيماني أن يستخدم كل اللاعبين للذهاب للأطراف إلا قفشة لأنه يفقد جزء كبير من قوته لو لعب كنجاح مثلاً.

طاهر محمد طاهر المهاجم الثاني، حتى الأن مازالت أرى أن بيتسو موسيماني لم يستخدم طاهر بالشكل الأفضل، فخطورة اللاعب في رأيي والتي كانت أحد أسباب اهتمام فايلر به هو قدرته على اللعب كرأس حربة او خلف رأس الحربة طويل يجيد اللعب بالرأس يجيد التصويب بكلتا القدمين ولديه ماهرة ويجيد التوقع والتمركز لكن في الجناح تكمن مشكلته في المسافة التي يضطر قطعها من الخط للخط فيبذل مجهود كبير يفقده تركيزه وقوته لكن على سبيل المثال لو كان أقرب للمرمى يحتفظ بكامل لياقته وطاقته ويكون أكثر تركيز وخطورة، لكن ربما أهمية الأدوار الدفاعية هي التي تجبر موسيماني على استخدامه بهذا الشكل.

لو كان حسين الشحات في كامل لياقته وتركيزه فإن سرعته وقدرته التهديفية قادرة على خلق خطورة كبيرة على الزمالك حسين مهاري لكن فاقد للثقة في نفسه وعلى قدر سرعته الكبيرة ومهارته لم يعد بكامل تركيزه في الملعب تحركه من اليمين لليسار قدرته على تشكيل ثنائي مع محمد هاني كل هذه مميزات واليوم فرصة كبيرة لاستعادة ثقته بنفسه.

البناء من الخلف والضغط الأمامي خط هجوم الزمالك أقوى خطوطه بالتالي فعلى دفاع الأهلي ان يفعل شيئين مهمين الأولى الضغط دائما على الجناحين وعدم منحهم فرصة التحرك بحرية، والثاني هو الضغط الامامي لحرمان الزمالك من أي فرص صناعه اللعب أو التمريرات الطويلة فكلاهما سيشكلا خاطر كبير على الأهلي.

موسيماني يحتفل مع اللاعبين بهدف التعادل خلال مباراة الأهلي و المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا - صورة أرشيفية

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122

إحصائيات الأهلي والزمالك القمة الـ 122