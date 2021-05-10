شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تعقد اجتماعات تنسيقية لتتويج بطل دوري الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية عدداً من الاجتماعات التنسيقية في إطار جهودها التنظيمية للترتيب لمراسم تتويج بطل دوري الخليج العربي الذي سيتحدد على ضوء نتائج الجولة 26 التي تقام يوم الثلاثاء 11 مايو، وعقدت رابطة المحترفين اجتماعات بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة وفريق العمل من مختلف الإدارات، مع نادي بني ياس بحضور محمد سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة والمدير العام للنادي ومحمد الجنيبي المدير التنفيذي لشركة بني ياس لكرة القدم وفريق العمل، ومع نادي الجزيرة بحضور علي الحمادي المدير التنفيذي للنادي وفريق العمل في النادي.

وتم خلال الاجتماع مع الناديين بحث ترتيبات المباراة الأخيرة التي ستقام على ملعبي الناديين، والبرتوكول والعمليات الخاصة بتنظيم تتويج الفريق في حال فوزه بلقب الدوري و الجوانب اللوجيستية والتنظيمية كافة المرتبطة بالحدث.

كما عقدت الرابطة اجتماعاً مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لبحث الإجراءات الأمنية للمباراتين والمراسم التي ستعقب إحداهما في حال كان هناك مراسم تتويج سواء في استاد محمد بن زايد أو استاد بني ياس.

وأكد وليد الحوسني أن رابطة المحترفين ورغم الجهد المضاعف في موسم استثنائي للمرة الأولى لا يتم فيه حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة منذ فترة طويلة تعود إلى موسم 2008-2009، فإنها ستقوم بإعداد تجهيزات في ملعبين مختلفين لضمان أن يكون حفل التتويج بالصورة الأنيقة نفسها التي عودنا فيها الجماهير الإماراتية على الظهور بها في هذه الاحتفالية التي تعني الكثير للفريق الفائز، وهو ما جعلنا نبدأ التحضيرات خلال الأيام الحالية، حيث يسير العمل على قدم وساق للوقوف على التجهيزات اللازمة كافة لإنجاح الحدث.

وثمّن الحوسني تعاون كل من نادي الجزيرة ونادي بني ياس، في الترتيبات الخاصة بمراسم التتويج والمباراة الأخيرة للفريقين اللذين يتنافسان على اللقب، مع توجيه الشكر للقيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات والمؤسسات والشركاء كافة الذين كان لهم بالغ الأثر ليس فقط في ترتيبات هذه الجولة الحاسمة، ولكن في نجاح هذا الموسم بتفاصيله كافة.