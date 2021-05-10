شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الكرة» يختتم فعاليات مشروع إعداد حكام المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم فعاليات مشروع إعداد حكام المستقبل للموسم الرياضي 2020-2021 بمشاركة 16 حكماً، ضمن خطة لجنة الحكام لتطوير المنظومة التحكيمية بالارتقاء بالمستويين الفني والبدني للحكام الشباب المتميزين.

وحضر ختام المشروع محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم عضو لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين.

وفي كلمته الافتتاحية نقل محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام تحيات سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وتمنياته لجميع الحكام الشباب الذين شاركوا في الدورة الحالية للمشروع بالتوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، كما توجه بالشكر والتقدير للجنة الحكام السابقة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها منذ انطلاق المشروع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي حديثه مع حكام المستقبل قال: «العمل في مجال التحكيم قرار صعب لا يتخذه إلا شخص يتسم بعدة صفات، أبرزها قوة الشخصية، وحسن اتخاذ القرار، والعدل في قراراته، والقدرة على تخطي التحديات التي تواجهه، إلا إن هذه مميزات يسهل اكتسابها بالانضباط والالتزام والعمل الجاد واكتساب المزيد من الخبرات، وذلك ما وجدناه فيكم، وأثبتموه بالنتائج المميزة التي حققتموها في كل الاختبارات التحريرية والعملية خلال المشروع».

وأضاف: «أنتم محظوظون بدعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتوجيهاته المستمرة لتأسيس قاعدة تحكيمية على أسس علمية وأكاديمية، واهتمامه بعملية تطوير المنظومة التحكيمية وتوفيره لكل المقومات التي تحقق تلك الأهداف، وكل ذلك لم يكن متوافراً لإخوانكم القدامى في مجال التحكيم الذي يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام في ظل الاستعانة بالتقنيات في المحاضرات والمباريات، وكل ذلك لم يكن متاحاً في الماضي».

وأشاد نائب رئيس اللجنة بالكوادر المواطنة في إدارة الحكام الذين قدموا المحاضرات النظرية والعملية خلال الفترتين الأولى والثانية للمشروع اللتين أقيمتا في الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر مايو/ أيار، وعلى مدار ثمانية أشهر على التوالي، وهم: صالح المرزوقي، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، ومدربا اللياقة البدنية حسن عبدالله، وأحمد هلال.

وهنأ علي الطريفي مدير إدارة الحكام كل الحكام المشاركين بعد اجتيازهم الاختبارات النهائية للمشروع، وأشاد بقدراتهم على شرح وتنفيذ قوانين اللعبة خلال المحاضرات النظرية لحالات الفيديو والمحاضرات العملية التي تضمنت إدارة مباريات على ملعب ذياب عوانة بالاستعانة بلاعبين.

وأشار الطريفي إلى أن المجموعة الحالية تضم حكاماً من أعمار صغيرة تميزوا بإداراتهم لمباريات دوري الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، كما أشاد بأحد الحكام المساعدين الذي نجح في احتساب 16 حالة تسلل صعبة في إحدى مباريات دوري الرديف، وكانت كل قراراته صحيحة بنسبة مئة في المئة، وطالب كل الحكام بالعمل على اكتساب المزيد من الخبرات خلال المباريات والدورات التدريبية، لكونهم رافداً مهماً لمنظومة التحكيم في دولة الإمارات، وينتظرهم مستقبل واعد.

وفي الختام قام محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم عضو لجنة الحكام، بتوزيع شهادات التخرج على الحكام.