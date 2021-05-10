كأس أوروبا: إصابة قوية تبعد التشيكي بروفود عن النهائيات

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براغ: يغيب صانع الألعاب التشيكي لوكاش بروفود عن كأس أوروبا في كرة القدم، بعد تعرّضه لاصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته والغضروف، بحسب ما أعلن ناديه سلافيا براغ الاثنين.

وتخوض تشيكيا النهائيات السابعة في تاريخها ضمن مجموعة رابعة تضم كرواتيا وإنكلترا واسكتلندا.

وقال ياروسلاف تفرديك مدرب سلافيا في على تويتر "كارثة رياضية للوكاش بروفود"، مضيفا ان ابن الرابعة والعشرين سيخضع لعملية جراح في الأيام القليلة المقبلة.

ويّعد بروفود عنصرا رئيسا في تشكيلة سلافيا براغ التي بلغت ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذه السنة. تعرّض لاصابة في الدقيقة 19 من مباراة فريقه ضد سيغما أولوموك الأحد.