ديشان: الفوز بالألقاب لا يتم بفرقعة الاصابع

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باريس: أكّد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان في حديث لوكالة فرانس برس قبل شهر من انطلاق نهائيات كأس أوروبا 2020 حيث يسعى أبطال العالم إلى تحقيق الثنائية أن "الفوز بالألقاب لا يتم بفرقعة الأصابع" لأن "المنتخبات الأخرى تتقدّم وتعمل ولا تنام".

ويُعدّ المنتخب الفرنسي، المتوّج بلقب بطل مونديال 2018 في روسيا، من بين المرشحين البارزين للفوز بلقب كأس أوروبا المقررة في الفترة بين 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين. ومع ذلك، فإن القرعة أوقعته في مجموعة صعبة جدا في الدور الأول مع ألمانيا والبرتغال، حاملة اللقب، والمجر.

وقال ديشان ردا على سؤال بخصوص حظوظ منتخب بلاده في تحقيق الثنائية (المونديال وكأس أوروبا): "اللعب لمدة عامين على أعلى مستوى، شيء هائل، رغم أنه ليس كذلك في الحياة... من الواضح أن التطلعات مهمة بسبب النجاح الذي حققناه. إنه هدف هذه المجموعة، وهذا الجيل".

وأضاف "لا يمكننا التغاضي عما حققناه، إنه لا يمحى، لكن علينا أن نقول لأنفسنا أننا لن نتوقف، وأن هناك أشياء أخرى يجب أن نبحث عنها".

وتابع القائد السابق للمنتخب الفرنسي المتوج بثنائية مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000: "الفوز بالألقاب، لا يحدث بفرقعة الأصابع. المنتخبات الأخرى تتقدم، تعمل، لا تنام. يجب أن يكون الطموح موجودًا. عندما تبدأ المنافسة، فأنت تريد الذهاب إلى أقصى حد ممكن".

"من الصعب الحفاظ على المستوى العالي"

وأوضح ديشان "من الصعب جدا جدا الوصول إلى مستوى عالٍ جدًا. ولكن من الصعب جدًا الحفاظ على ذلك المستوى. عليك أن تسأل نفسك. لا يمكنك أن تكون في مستوى أعلى من ذلك، الجودة موجودة، ولكن في بعض الأحيان يرجع ذلك أيضًا إلى بعض الأشياء".

منذ تتويجه بكأس العالم 2018، مُني المنتخب الفرنسي بثلاث هزائم فقط في 28 مباراة، على الرغم من التغييرات التكتيكية التي أجريت في الخريف لتوسيع تشكيلة الفريق. الخطة التكتيكية 4 4 2 التي جعلت الفرنسيين أقوياء في روسيا تم التخلي عنها في بعض الأحيان.

وعلّق ديشان (52 عاما)، على ذلك قائلا "لقد كان الوقت المناسب للقيام بذلك. أعطاني ذلك المزيد من الإجابات، ولكن ليس المزيد من اليقين. في كرة القدم، لا يوجد أي منها. لدي قناعات، وأنا أعرف ما نقوم به بشكل جيد، لدينا آليات قادتنا إلى نتيجة. يمكننا الاعتماد على ذلك، لكن هذا لا يعني أن ذلك سيتكرر".

على سبيل المثال، في مباراته المئة على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في تيرانا (الفوز 2 0 على ألبانيا)، اعتمد ديشان على خط دفاع بثلاثة لاعبين.

شرح قائلا "شعرت بأن الوقت قد حان لتغيير (العادات)"، مشيداً بـ"قدرة وذكاء" اللاعبين الموجودين تحت تصرفه.

وأضاف "مفاجأة الخصم ليست كل شيء، بل لا ينبغي لأحد أن يفاجئ نفسه"، مشيرًا إلى أنه يتم "دائمًا اتخاذ القرارات بالنظر إلى مجموعة، أو موقف، أو خصم".

سيكشف ديشان النقاب عن قائمة اللاعبين المختارين لكأس أوروبا في 18 أيار/مايو على قناتي "تي أف 1" و"إم 6"، وهما القناتان الفرنسيتان الناقلتان للمسابقة القارية.