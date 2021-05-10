مصطفى محمد يتواجد بقائمة جالاتا سراي لمواجهة دنيزلي سبور رغم الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، عن قائمة الفريق، التي تستعد لمواجهة دنيزلي سبور، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري التركي.

وشهدت قائمة جالاتا سراي، تواجد النجم المصري مصطفى محمد، على الرغم من إصابته خلال المباراة الماضية أمام بشكتاش.

وأصيب مصطفى محمد في الكاحل خلال الثوان الأخيرة من لقاء فريقه ضد بشكتاش السبت الماضي، بالدوري التركي، ليغادر أرض الملعب محمولًا.

وكان جالاتا سراي قد أعلن أن الفحوصات التي أجراها مصطفى محمد، أثبتت أنه تعرض لإصابة بتهتك بسيط في الأنسجة وتورم في عظمة كاحل القدم اليسرى.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية التركية، إلى أن موسم مصطفى محمد قد انتهى، وأنه سيغيب لمدة 8 أسابيع، وعلى الرغم من ذلك يتواجد المهاجم المصري في قائمة الفريق لمواجهة دينزلي سبور غدا الثلاثاء.