أول رد فعل من بيراميدز بعد الخسارة برباعية من سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قررت إدارة نادي بيراميدز، فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا.

وخسر بيراميدز على ملعبه بنتيجة 4-2 في مباراة الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقاً لما ورد من المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، فإن إدارة النادي قررت توقيع غرامات مالية قاسية على لاعبي الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام سيراميكا.

وتضمن القرار أيضاً إيقاف صرف مستحقات اللاعبين وذلك بعد الأداء غير الجيد في مباراة الفريق الأخيرة والخسارة بنتيجة كبيرة.

وأشارت إدارة بيراميدز الى أنه لا يمكن الوقوف أمام هذا المستوى وبالتالي تم فرض تلك العقوبات لحين تحسن أداء ونتائج الفريق.

وعقد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا بحضور المدير الرياضي هاني سعيد، لمعرفة أسباب الخسارة بتلك النتيجة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأكدت الإدارة الى أنها لن تقبل بمثل تلك النتائج، في ظل الدعم الذي يُقدم للفريق، وطالبت الإدارة بضرورة حسم التأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية.

ويستعد بيراميدز لملاقاة إنيمبا النيجيري في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.