تقارير: فليك مدربا لألمانيا الصيف المقبل حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن هانزي فليك، المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني، سيحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليوأخيم لوف.

وذكرت صحيفة "آبندتسايتونج" الصادرة في ميونخ اليوم الاثنين أن من المنتظر أن يتولى فليك قيادة المنتخب بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل، حيث سيقود المنتخب في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويتردد اسم فليك/56 عاما/ منذ فترة طويلة كأوفر المرشحين حظا لخلافة لوف، وكان فليك قد ناشد ناديه الحالي بايرن ميونخ فسخ عقده المستمر حتى 2023.

يشار إلى أن فليك حصد مع بايرن سبع بطولات دولية ومحلية، وقد نزل النادي على رغبة فليك وتعاقد مع المدير الفني للايبزج، يوليان ناجلسمان لقيادة النادي البافاري خلفا لفليك اعتبارا من الموسم الجديد.

كان فليك عمل كمساعد للمدير الفني للمنتخب الألماني (لوف) في الفترة بين 2006 حتى 2014، وشارك في فوز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم مونديال البرازيل2014.

كان الرئيس التنفيذي المقبل لبايرن ميونخ، أوليفر كان، تحدث بعد فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري مبكرا، للمرة التاسعة على التوالي، عن الانتقال المحتمل لفليك إلى المنتخب الألماني وقال إن " كل شيء تم تنظيمه". وأشار كان إلى أنه لا يوجد "في الوقت الحالي أي تعويض مالي" من الاتحاد الألماني لمثل هذه الحالة لفسخ عقد فليك.