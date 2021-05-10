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الامارات | الكشف عن سبب وفاة بطل كمال الأجسام السعودي فهد هزازي

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب وفاة بطل كمال الأجسام السعودي فهد هزازي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصاب النبأ المفاجئ لوفاة بطل كمال الأجسام السعودي فهد الهزازي، جماهير رياضية سعودية وعربية بالحزن بعدما كان الراحل قد نشر قبل وفاته بساعات قليلة "ستوري" عبر حسابه في "سناب شات" سحتوي مشاهد من تدريباته البدنية.

وكشفت صحيفة المرصد عن سبب وفاة هزازي، نافية ما تردد حول سقوطه أثناء تأدية التمارين داخل إحدى صالات اللياقة البدنية (الجيم) وانخفاض نسبة الأنسولين في الدم، أو إصابته بفيروس وتطور الأمر حتى وفاته.

وقالت الصحيفة: "تداول مغردون رسالة صوتية عبر تطبيق (واتساب) تؤكد أن وفاة هزازي كانت بسبب نوبة صرع شديدة، إذ كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم".

ويعتبر هزازي من أبرز الرياضيين العرب في كمال الأجسام وسبق له أن حقق المركز الرابع في بطولة العالم، وتوج بطلاً للسعودية العام الماضي بفئة وزن فوق 90 كغم.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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