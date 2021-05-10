شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الدفاع كلمة السر في القمة 112 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، أن الفريق الذي سيتمكن من الدفاع بشكل جيد خلال مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، سيكون الأقرب لتحقيق الفوز.

ويلتقي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وقال ضياء السيد في تصريحات إذاعية: «الفريق الذي سيمتلك التنظيم والتمركز الجيد في الأمور الدفاعية سيكون قريبًا من الفوز، خاصة في ظل امتلاك كل فريق عناصر قوية في الخطوط الأمامية تستطيع أن تصنع الفارق في أي لحظة».

وتحدث ضياء السيد عن فوز فريقه على بيراميدز (4-2) قائلا «التوفيق كان حليفنا بشكل جيد خلال اللقاء رغم أننا استقبلنا هدفا في بداية اللقاء من ضربة جزاء، وهذا سبب لنا بعض التوتر.

وتابع: «الفريق بدأ يعود بعد هدف بيراميدز وتمكن من تسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول، رغم أن بيراميدز يمتلك عناصر جيدة في صفوفه، ولكن تمكنا من استغلال بعض الأخطاء في خط دفاعه وسجلنا 4 أهداف.

وزاد: «عبدالله السعيد لاعب مرعب من خلال تحركاته وقدرته على بناء الهجمات والتمرير، في حين رمضان صبحي لم يصل لفورمته خاصة أنه كان مصابًا ولم يشارك في مباراة فريقه السابقة.

وواصل: «أتعجب بشدة من قرار الزمالك برحيل محمد إبراهيم فهو لاعب رائع ومميز وكان يستحق التواجد في الزمالك في ظل إمكانياته العالية.

وزاد: «صالح جمعة أتحدث معه كثيرا وهو يجتهد بشكل جيد وتمكن من صناعة هدفين، ولكن عليه المزيد من الالتزام وأيضا تطوير الجانب البدني.

وأتم: «شادي حسين أيضا من العناصر المميزة في صفوف فريق سيراميكا ولكن عليه الاستمرارية في تقديم الأداء المتميز.