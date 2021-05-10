شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية، عن اقتراب نقل نهائي دوري أبطال أوروبا والذي كان من المقرر له أن يلعب في اسطنبول على ملعب أتاتورك الأوليمبي، إلى ملعب ويمبلي بلندن.

وأشار التقرير إلى بدء الاتحاد الأوروبي محادثات مع الحكومة البريطانية لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى لندن، وذلك بسبب وضع تركيا على «القائمة الحمراء» من قبل الحكومة البريطانية بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم.

من المقرر أن يتم اتخاذ القرار الأخير غدا الثلاثاء من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والعشرين من مايو الحالي في مواجهة إنجليزية خالصة