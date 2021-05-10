ضياء السيد: سيراميكا بوابة صالح جمعة للمنتخب..والزمالك أخطأ بترك محمد إبراهيم

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سيراميكا بوابة صالح جمعة للمنتخب..والزمالك أخطأ بترك محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالمستوى الذي يُقدمه الثنائي صالح جمعة، ومحمد إبراهيم لاعبا الفريق، خلال مبراة بيراميدز.
وكان سيراميكا كليوباترا، حقق الفوز على بيراميدز، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال ضياء السيد في تصريحات إذاعية: «صالح جمعة على علم بطريقة عملي، ومن الممكن أن يكون سيراميكا بوابة عودته للمنتخب، ولكنه يحتاج لاستعادة لياقته البدنية».
وعن أداء محمد إبراهيم، قال: «محمد إبراهيم شايل فريق سيراميكا، في حالة بدنية ممتازة، ومن أكبر أخطاء نادي الزمالك رحيله عن الفريق».