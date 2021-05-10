شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سيراميكا بوابة صالح جمعة للمنتخب..والزمالك أخطأ بترك محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالمستوى الذي يُقدمه الثنائي صالح جمعة، ومحمد إبراهيم لاعبا الفريق، خلال مبراة بيراميدز.

وكان سيراميكا كليوباترا، حقق الفوز على بيراميدز، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ضياء السيد في تصريحات إذاعية: «صالح جمعة على علم بطريقة عملي، ومن الممكن أن يكون سيراميكا بوابة عودته للمنتخب، ولكنه يحتاج لاستعادة لياقته البدنية».

وعن أداء محمد إبراهيم، قال: «محمد إبراهيم شايل فريق سيراميكا، في حالة بدنية ممتازة، ومن أكبر أخطاء نادي الزمالك رحيله عن الفريق».