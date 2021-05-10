شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة ليفربول يسمح بحضور الجماهير مباريات الريدز وإيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس مدينة ليفربول بشكل رسمي، الموافقة على حضور أعداد من الجماهير لمواجهات إيفرتون وليفربول في الدورى الانجليزى الممتاز الموسم الحالي.

ويتبقى لنادي ليفربول مباراة وحيدة على ملعبه في أنفيلد أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بينما ستكون آخر مباريات إيفرتون بملعبه هذا الموسم أمام وولفرهامبتون.

ووفقاً لما نُشر عبر حساب مجلس مدينة ليفربول، فقد وافقت المجموعة الاستشارية للصحة والسلامة العامة على حضور الجماهير في المباريات الختامية بملاعب ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وقرر مجلس المدينة أن يستقبل ملعب استاد «جوديسون بارك» معقل فريق إيفرتون 6500 مشجع.

وفيما يخص ملعب استاد أنفيلد، معقل نادي ليفربول، فقد تقرر أن يستقبل 10000 مشجع في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي.