شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ينتظر خدمة ليستر لحسم اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

ينتظر مانشستر سيتي خدمة من ليستر سيتي الرابع لكي يتوّج بطلاً للدوري الإنجليزي في كرة القدم للمرة الثالثة في المواسم الأربعة الأخيرة، وذلك عندما يحل الأخير ضيفاً الثلاثاء على مانشستر يونايتد الثاني.

ويتقدم سيتي على جاره يونايتد بفارق 10 نقاط ويحتاج إلى فوز واحد في مبارياته الثلاث الأخيرة لكي يرفع كأس الدوري، لكن خسارة يونايتد أمام ليستر الثلاثاء قد تمنحه إياه أيضاً، علماً بأنه لن يلعب في هذه المرحلة إلا يوم الجمعة المقبل عندما يواجه نيوكاسل، أي بعد 24 ساعة من مباراة يونايتد وليفربول المؤجلة.

وكان يونايتد حسم رسمياً بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بفوزه على استون فيلا 3-1 الأحد.

وما يعزّز من إمكانية خسارة يونايتد أمام ليستر، أنه سيضطر إلى خوض المباراة ضد ليستر بتشكيلة جلّها من الصف الثاني بعد حوالي 50 ساعة من مواجهته لإستون فيلا، كما أنه سيواجه ليفربول في المباراة المؤجلة بينهما الخميس المقبل أيضاً، أي أن الشياطين الحمر سيخوضون 3 مباريات في غضون 5 أيام.

وكان لقاء القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول الأحد قبل الماضي تأجل بسبب شغب جماهير الأول واقتحامهم ملعب أولد ترافورد احتجاجاً على سياسة عائلة غلايزر مالكة النادي، فتم نقل المباراة إلى تاريخ الثالث عشر من أيار/مايو الحالي.

وقال سولشاير لدى سؤاله عن إمكانية اعتماد تشكيلتين مختلفتين في مباراتين توالياً: «خوض مباراتين في 3 أيام صعب ويمكن قبول ذلك إذا كنا خلال فترة عيد الميلاد، لكن خوض مباراتين في 3 أيام في آخر الموسم مع كمية المباريات التي خضناها، يجعل من الأمر أكثر صعوبة، يكاد الأمر يكون مستحيلاً، وخوض 4 مباريات في 8 أيام مستحيل».

وأضاف «يتعيّن علي حماية صحة اللاعبين، قد لا يعجب هذا الأمر البعض لدى خياري للتشكيلة وهذا الأمر قد يؤثر في السباق لانتزاع بطاقات دوري الأبطال الأوروبي، لكن هذه مشكلة الآخرين وليست مشكلتي».

وشاءت الصدف أن يلتقي يونايتد توالياً مع ليستر سيتي وليفربول، وكلاهما طرف في الصراع نحو انتزاع إحدى البطاقتين المتبقيتين للمشاركة في دوري الأبطال.

وكان سيتي فرط في ضمان اللقب عندما أهدر تقدمه أمام تشلسي السبت، ليخسر 1-2، علماً بأنهما يلتقيان في نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري.