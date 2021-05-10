شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إبراهيموفيتش قبل 5 أسابيع من انطلاق كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب مهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ركبته في لقاء القمة ضد يوفنتوس (3- صفر) في الدوري الإيطالي الأحد، وذلك قبل 5 أسابيع من مباراة منتخب بلاده الأولى ضد إسبانيا في كأس اوروبا 2020.

وشعر زلاتان (39 عاماً) بألم لدى محاولته السيطرة على إحدى الكرات المشتركة مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، وبقي في الملعب لحوالي دقيقتين بعدها قبل أن يخرج ويحلّ الكرواتي إنتي ريبيتش بدلاً منه في الدقيقة 66.

وكان «إبرا» جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي حتى يونيو/ حزيران 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله اللعب دولياً.

وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 يونيو/حزيران المقبل ضد إسبانيا.

وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لإبراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلا بفوز الروسونيري الكبير على السيدة العجوز بثلاثية نظيفة، ليعزز الأوّل من حظوظه في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد غياب لسنوات عدة.

ولم يبد مدرب ميلان ستيفانو بيولي أية علامات قلق بشأن إصابة إبراهيموفيتش بقوله «لم يكن زلاتان في حالة بدنية بنسبة 100 في المئة، وشارك في نصف حصة تدريبية الجمعة. كان يشعر ببعض الألم في ركبته، نأمل ألا يكون الأمر خطيراً، وسنقيّم حالته في الأيام المقبلة».

وكان زلاتان تعرّض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة عندما كان يدافع عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة ضد أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي في فبراير/ شباط 2017 غاب على إثرها حوالي 9 أشهر عن الملاعب انضم خلال فترة تعافيه منها إلى صفوف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

(أ ف ب)