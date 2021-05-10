الخطيب رئيساً لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، تولي رئاسة بعثة الفريق في رحلة جنوب افريقيا لمواجهة صنداونز بإياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صنداونز السبت المقبل في ذهاب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا بملعب الأهلي we السلام علي أن تقام مواجهة الإياب يوم 22 مايو الجاري في جنوب افريقيا.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمود الخطيب يشعر بأهمية تواجده في تلك الرحلة خاصة أنها ستكون مباراة فارقة في مشوار الفريق الأحمر بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا للدفاع عن لقب الأميرة السمراء الذي حققه علي حساب الزمالك 27 نوفمبر الماضي.

وأضاف المصدر، أن الخطيب استقر علي السفر بنفسه لرئاسة البعثة ويقوم بالتنسيق حالياً لمباراة الذهاب بجانب إنهاء كافة الأمور الخاصة برحلة السفر إلى جنوب افريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.