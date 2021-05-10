ضياء السيد: صالح يحتاج لاستعادة لياقته.. وتعجبت لرحيل إبراهيم من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق هو المستفيد الأول من استعادته لمستواه.

وأوضح ضياء السيد في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت اف ام": "صالح جمعة على علم بطريقة عملي، ومن الممكن أن يكون سيراميكا بوابة عودته للمنتخب، ولكنه يحتاج لاستعادة لياقته البدنية".

وصنع صالح جمعة هدفين لسيراميكا في فوز فريقه برباعية مقابل هدفين على حساب بيراميدز ضمن الجولة الـ21 من الدوري، والتي أقيمت مساء الأحد.

وأثنى ضياء السيد على أداء محمد إبراهيم بالمباراة: "محمد إبراهيم شايل فريق سيراميكا، في حالة بدنية ممتازة، ومن أكبر أخطاء نادي الزمالك رحيله عن الفريق".

وأكد المدير الفني لسيراميكا أن مباراة بيراميدز كانت صعبة لأنه يضم لاعبين مزعجين ويسببوا خطورة دائمة على المرمى، خاصة أن المباراة أتت بعد التعادل في مباراتي المقاولون العرب والبنك الأهلي، وهو ما وضع ضغوطا على الفريق.

كما أثنى على ثنائي هجوم الفريق: "أحمد ريان انضم للمنتخب سابقا، وشادي حسين لاعب قوي ورأس حربة وجناح لديه الكثير من المميزات، أتوقع له أن يكون له شأن في المنتخب، مازال صغيرًا 27 عاما، ولكن يجب الاستمرارية بنفس الأداء".

وتولى ضياء السيد الإدارة الفنية لفريق سيراميكا كليوباترا خلفا لهيثم شعبان.